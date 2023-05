Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu cancer in Romania in fiecare an, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, miercuri, la Institutul Clinic Fundeni, transmite Agerpres.

- Sunt foarte mulți pacienți diagnosticați cu apnee de somn. De la 1 aprilie și pana in prezent, sunt aproape patruzeci de pacienți. Dr. Oana Goidescu - Apneea de somn ~ Sunt foarte mulți pacienți diagnosticați cu apnee de somn. De la 1 aprilie și pana in prezent, sunt aproape patruzeci de pacienți.

- La Spitalul Clinic de Urgența București (Floreasca), s-a realizat o noua prelevare de organe (cord, ficat, rinichi) de la un pacient aflat in moarte cerebrala, intervenție salvatoare pentru patru pacienți, a anunțat Agenția Naționala de Transplant pe Facebook. ”Un pacient de 16 ani, aflat pe ECMO așteptand…

- David Popovici si-a donat medalia de aur castigata la Mondiale de la Budapesta, in proba de 200 m liber masculin. Aceasta a fost topita si va fi transformata in fundite aurii si oferite copiilor bolnavi de cancer in cadrul unei actiuni caritabile.

- Numarul cazurilor noi de cancer colorectal s-a dublat anul trecut. Daca in 2021, 648 de pacienti au primit acest diagnostic, anul trecut au fost 1291 de cazuri, transmite publika.md. {{588007}}Medicii oncologi sustin ca boala este tot mai frecventa in rindul tinerilor, iar de vina ar fi modul de viata…

- Diagnosticul de cancer colorectal a crescut in randul persoanelor sub 50 de ani și, de asemenea, tot mai mulți pacienți sunt diagnosticați in stadii avansate, arata un nou studiu, prezentat de NBC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Este vorba despre o fetița de 11 ani, care a suferit intervenția chirurgicala in urma cu doua saptamani.Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat vineri, 3 martie, ca primul transplant de ficat la copii realizat la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din București, pe 18 februarie, a fost…