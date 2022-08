Stiri pe aceeasi tema

- Daca va gandeați tot timpul ce face un fotbalist inaintea unui meci important, iata ca noi avem acum și raspunsul. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele lui Dragoș Grigore, jucatorul de la Rapid București cu doar puțin timp inainte de meci.

- Claudiu Florica știe sa faca impresie buna. Afaceristul a mers la un restaurant alaturi de prieteni, iar bineințeles ca atunci cand vine vorba de poftele lui arunca cu banii. Cu toate astea, iata ca nu uita nici de oamenii aflați la nevoie. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins…

- Nu mai e președinte de club sportiv, dar tot gasește modalitați sa faca bani din fotbal. Dinu ”Vama” Gheorghe nu renunța la pariurile sportive și nu se mulțumește cu puțin. Paparazzii SpyNews.ro au fost pe urmele lui și l-au surprins la ”a doua lui casa”.

- Octavian Strunila se bucura de un succes uriaș in domeniul profesional, insa nu ține cont de bunele maniere atunci cand se afla in vazul tuturor. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” actorului și l-au surprins pe o strada populata din Capitala.…

- Alina Crișan știe cum sa se bucure din plin de zilele libere pe care le are, astfel ca nu este de mirare in compania cui a fost vazuta la un restaurant de lux din București. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins imagini de senzație…

- Cand vine vorba de rasfaț, nimeni nu-l intrece pe marele om al fotbalului! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Dinu "Vama” și l-au surprins in timp ce mergea la un restaurant de lux din Capitala. Iata in compania a cui a stat afaceristul!

- Alin Petrache are o relație excelenta cu soția lui și cu cei doi copii pe care ii are. Politicianul profita din plin de timpul petrecut alaturi de familie. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze emoționante intr-un mall cunoscut din Capitala. Iata cum s-au afișat…

- Dupa cum bine știm cu toții, Daniel Buzdugan a fost mereu un soț și un tata responsabil, un bun exemplu pentru mulți barbați. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Deși este foarte ocupat, prezentatorul știe cat de important este sa iși faca timp și pentru…