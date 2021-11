În fața amenințărilor Rusiei de tăiere a gazului, Republica Moldova dă asigurări că își va plăti datoriile către Gazprom Viceprim-ministrul Republicii Moldova Andrei Spînu a declarat marți ca a gasit o soluție pentru achitarea datoriilor catre gigantul rus al gazelor Gazprom, care a amenințat cu o zi înainte ca va taia livrarile de gaze în termen de 48 de ore, relateaza AFP.

&"Guvernul își va îndeplini obligațiile&" și va ajuta Moldovagaz, o companie ruso-moldoveneasca formata cu Gazprom, sa &"achite datoria restante&", a spus Spînu, adaugând ca aceasta se ridica la peste 74 de milioane de dolari (65,8 milioane de euro).

Moldova, o țara saraca din fosta URSS care…

Sursa articol: hotnews.ro

