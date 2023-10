Stiri pe aceeasi tema

- Produsele esentiale – apa, alimentele si combustibilii – sunt pe terminate in Fasia Gaza, in timp ce mii de palestinieni se refugiaza spre sudul acestui teritoriu pentru a evita ofensiva israeliana asteptata, au declarat luni angajati ai ONU, potrivit dpa. Oficiul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare…

- De anul viitor micile placeri precum dulciurile, produsele de patiserie, dar și restul produselor alimentare pe care le punem in coș ne vor costa mai mult. TVA pentru alimentele și bauturile carbogazoase care conțin zahar crește de la 9 la 19%. Concret, vor fi taxate alimentele care au mai mult de zece…

- Reprezentanții ANPC au publicat lista cu alimentele din magazine la care trebuie sa fim atenți și care pot duce la boli, mai ales in contextul temperaturilor caniculare inregistrate in ultimele saptamani. Cumparatorii trebuie sa fie cu bagare de seama la locul de unde se aprovizioneaza, dar și la etichetele…

- Cum sa speli fructele și legumele cu apaSpalarea alimentelor proaspete in apa rece asigura fara probleme igiena și siguranța alimentara. Reține ca legumele și fructele ar trebui spalate doar inainte de a fi consumate. Spalarea lor inainte de depozitare poate crea un mediu favorabil dezvoltarii bacteriilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca produsele alimentare nu s-au mai scumpit dupa intrarea in vigoare a ordonantei privind reducerea preturilor la alimentele de baza si i-a indemnat pe membrii Cabinetului sa verifice, la fel ca ministrul Agriculturii, preturile…

- Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe de produse alimentare se vor limita, incepand de marti, pentru o perioada de 3 luni, ordonanta de urgenta privind stoparea cresterii preturilor la alimentele de baza fiind aprobata de Guvern in data de 30 iunie 2023. Alimentele care vor beneficia de reducerea…

- Pe 1 august intra in vigoare plafonarea adaosului comercial in cazul mai multor alimente de baza. Economiștii avertizeaza ca ne-am putea lovi de penurie, așa cum s-a intamplat in alte țari care au adoptat astfel de masuri.Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a propus sa plafoneze adaosul comercial la…

- Pe data de 1 august se aplica masura plafonarii adaosului comercial in toate marile magazine. Așadar, romanii ar trebui sa plateasca mai puțin pentru 14 produse de baza, asta pentru ca adaosul va fi plafonat: maximum 20% la procesator, maximum 5% pe intreg lanțul de distribuție si maximum 20% la retailer. …