Stiri pe aceeasi tema

- Crescatorii de bovine vor beneficia in acest an de o schema de ajutor de stat, in valoare de peste 225,5 milioane de lei, pentru sustinerea activitatii in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19, masura fiind aprobata joi de Executiv, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, o schema de ajutor in valoare de 225 milioane de lei (aproximativ 46 milioane de euro) lansata de autoritatile romane pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, informeaza un comunicat de presa al executivului…

- Producatorii auto vor face cu 3,9 milioane de mașini mai puțin și vor pierde vânzari totalizând 110 miliarde dolari din cauza crizei microprocesoarelor care va mai persista cel puțin câteva luni, arata o analiza AlixPartners. Și din vina lor constructorii se confrunta cu aceste probleme,…

- Vineri, 7 mai 2021, in ședința extraordinara a Consiliului Județean Valcea, au fost aprobați indicatorii proiectului ce urmeaza a fi implementat la Spitalul Județean de Urgența Valcea, pentru creșterea capacitații acestuia de gestionare a crizei sanitare COVID-19. In cadrul acestui proiect, pentru care…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta, marti, ca a semnat un proiect in valoare de 42,4 milioane de lei pentru consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti. ”42.445.108,79 lei este valoarea proiectului „Consolidarea capacitatii…

- ”42.445.108,79 lei este valoarea proiectului „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare cauzata de COVID-19 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti”, pentru care MIPE, prin AM pentru PO Infrastructura Mare, a semnat contractul de finantare”, a anuntat, marti, MIPE, pe pagina…