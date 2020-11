Pe perioada cat sunt cursurile suspendate la unitațile școlare parinții pot solicita zile libere pentru supravegherea copiilor. In Dolj, puțini parinți au facut astfel de cereri la angajatori. In lunile septembrie și octombrie au fost doar 10 astfel de solicitari. Parinții care au depus astfel de cereri au copii cu varste cuprinse intre 6 și 12 ani. Zilele libere se deconteaza din bugetul de stat. In Craiova incepand cu 21 octombrie au fost suspendate cursurile fața in fața in toate unitațile de invațamant. Anterior acestei date au fost zeci de unitați școlare din Craiova și județ care au suspendat…