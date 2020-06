În Craiova au fost depuse 103 cereri pentru redeschiderea grădiniţelor de stat S-a incheiat perioada de depunere a cererilor pentru deschiderea unitatilor de invatamant prescolar de stat si particular. In Craiova, au fost inregistrate 103 cereri pentru gradinitele de stat. Reprezentantii ISJ Dolj spun ca vor discuta cu reprezentantii autoritatilor locale pentru a stabili lista gradinitelor care se vor deschide pe perioada verii. Parintii au avut o saptamana la dispozitie, in perioada 15-19 iunie, pentru a depune cerere pentru a beneficia de servicii educationale in gradinitele de stat. In Craiova au fost depuse 103 astfel de solicitari la doar 14 dintre unitatile de invatamant… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

