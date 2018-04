Stiri pe aceeasi tema

- Prima femeie aleasa presedinta in Coreea de Sud, care a fost destituita si arestata in martie 2017, a fost judecata de coruptie, abuz de putere si coercitie de un tribunal din districtul central din Seul, care a condamnat-o de asemenea la plata unei amenzi in valoare de 18 miliarde de woni (13 milioane…

- Parchetul din Coreea de Sud a cerut marti condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte Park Geun-hye, destituita in urma unui vast scandal de coruptie, care a scos la iveala legaturi nesanatoase intre lumea afacerilor si politica, scrie AFP, citata de News.ro . Destituirea lui Park, in…