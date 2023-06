Stiri pe aceeasi tema

- Cu suportul YMCA Moldova, in trei localitați din raionul Orhei, vor fi inființate Centre digitale educaționale. Este vorba despre Gimnaziul Ivancea, Gimnaziul Furceni și Gimnaziul Branești, care au recepționat astazi cite o donație de laptopuri pentru a institui Centre digitale in cadrul acestor instituții.…

- Iși pun viața lor, dar și a participanților la trafic, in pericol. Vorbim despre patru șoferi, care au fost prinși in stare de ebrietate la volan, in timp ce se deplasau pe șoselele din raionul Orhei.Doua cazuri au avut loc in localitatea Vișcauți.

- Primaria comunei Agapia organizeaza pe 1 iunie, orele 17, cu prilejul Zilei Copilului un adevarat spectacol, in noul parc de joaca din centrul localitații. Evenimentul intitulat “Aventuri cu Super Eroi” este dedicat copiilor și parinților din comuna iar organizatorii au pregatit spectacole de teatru…

- 3 kg de canepa hidroponica și 300 kg de piatra semiprețioasa au fost ridicate de oamenii legii din automobilul a doi barbați din raionul Ocnița. Suspecții de 56 și 47 de ani au fost trași pe dreapta pentru verificari in apropierea satului Peresecina, raionul Orhei.

- Educatia copiilor din comuna Priboieni a fost si ramane una dintre prioritatile primarului Sorin Lupu, cel care de curand a obtinut o finantare important in 4 unitati de invatamant din comuna. “Ministerul Educației a anuntat lista proiectelor admise in apelul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice…

- Copiii trebuie sa fie in siguranța alaturi de mamele lor. Reieșind de la aceasta premisa, Primaria municipiului Chișinau, cu suportul UNICEF Moldova, va lansa Serviciul social „Centrul maternal de plasament pentru cuplul mama-copil cu virsta mai mare de 6 ani”. Viceprimara Capitalei Angela Cutasevici,…

- Comitetul de Ancheta (CA) al Federației Ruse va ancheta acțiunea de profanare a monumentului soldaților sovietici in satul Coșnița, raionul Dubasari din Moldova. Despre acest lucru a anunțat jurnaliștilor Serviciul de presa al CA FR. Potrivit informațiilor din mass-media, un monument al eroilor Marelui…

- Atelierele de lectura pentru copii, „Povesti muzicale", continua cu o noua editie, sambata, 25 martie 2023, incepand cu ora 16:00, in Sala „Stefan Procopiu" de la Palatul Culturii. Copiii vor avea ocazia sa cunoasca comportamentul intr-o sala de spectacol, viata compozitorilor, a instrumentelor din…