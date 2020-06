În complexul de locuințe din Mondragone, aflat în carantină, locuiesc 14 români Din cele aproape 700 de persoane ce locuiesc in localitatea Mondragone, in regiunea Campania din Italia, și care se afla in carantina din cauza suspiciunilor de contaminare cu coronavirus, 14 sunt romani, informeaza Agerpres.Joi, zeci de rezidenți straini, infectati cu noul coronavirus, au incercat sa fuga din carantina. Forțele de ordine au intervenit imediat.Autoritatilelocale au lansat o campanie de depistare a celor infectati, care a identificat49 de persoane pozitive la COVID-19.”Conforminformatiilor comunicate de catre autoritatile locale reprezentantilor misiuniidiplomatice, in complexul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

