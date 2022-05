Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Kylan Mbappe, care a ales sambata sa-si prelungeasca intelegerea cu Paris Saint-Germain pana in 2025, respingand ofertele venite de la Real Madrid, a recunoscut, luni, ca l-a consultat pe Emmanuel Macron pe aceasta tema, apreciind "sfaturile bune" ale presedintelui francez, care isi dorea…

- Argentinianul Lionel Messi este incert pentru meciul formatiei Paris Saint-Germain cu Troyes, din etapa a 36-a a campionatului Frantei, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Antrenorul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a dezmintit joi zvonurile despre plecarea sa in aceasta vara, afirmand ca sunt "100%" sanse ca el si atacantul Kylian Mbappe sa ramana in sezonul viitor, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Internationalul brazilian Neymar ar putea parasi in aceasta vara clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain, in schimbul unei sumei minime de 90 de milioane de euro, anunta Sky Sports si AS, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bilantul lockdownului din Shanghai a urcat duminica la 87 de morti, in timp de autoritatile din Beijing au cerut "sa se actioneze fara intarziere" dupa o crestere a numarului cazurilor de COVID-19 in capitala Chinei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vulpea care a provocat emotie la Capitoliul SUA, a atacat mai multi trecatori si chiar a muscat un congresman inainte de a fi eutanasiata, avea rabie, au anuntat miercuri autoritatile sanitare de la Washington, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fotbalistul argentinian Angel Di Maria, al carui contract cu Paris Saint-Germain expira la sfarsitul lui iunie, s-ar putea intoarce dupa doisprezece ani la Benfica Lisabona, scrie ziarul portughez Record, citat de RMC Sport, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata ucraineana a anuntat joi ca lupte sunt in curs pentru control asupra unui aeroport militar din Gostomel, langa Kiev, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…