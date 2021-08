Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Constitutional din Franta a validat, joi, utilizarea permisului sanitar COVID-19, dar a blocat prevederi privind izolarea persoanelor la domiciliu si privind incetarea contractelor de munca pe durata determinata in lipsa prezentarii dovezii vaccinarii, scrie Mediafax.ro. știre in…

- Sindicatul National al Jurnalistilor (SNJ) a condamnat duminica "atacurile la adresa libertatii" presei in Franta, a doua zi dupa noi manifestatii impotriva pasaportului sanitar in cursul carora mai multe media au fost "luate ca tinta", noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Jurnalisti agresati, media…

- Pașaportul sanitar va fi obligatoriu in cafenelele, restaurantele și aeroporturile din Franța, incepand cu luna august. Parlamentul francez a adoptat definitiv duminica seara, dupa multe controverse, Green Pass-ul impotriva caruia au protestat francezii zile la rand. Adunarea Nationala a pus capat,…

- „Am intrat in al patrulea val al epidemiei”, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, dupa o reuniune a guvernului francez.Potrivit oficialului guvernamental, planul include, in special, necesitatea unui permis de sanatate intr-o gama larga de locatii, precum restaurante sau cinematografe…

- Franta a renuntat la gradele de ocupare a stadioanelor si salilor de sport, insa spectatorii care doresc sa asiste la meciuri trebuie sa prezine un certificat sanitar, a anuntat ministrul delegat al Sporturilor, Roxana Maracineanu, potrivit lefigaro.fr. "Nu exista nicio limita pentru gradul…

- Vaccinul Covid-19 va fi obligatoriu in Franța pentru lucratorii din domeniul sanitar, a anunțat președintele Emmanuel Macron, luni seara, intr-un discurs televizat in care s-a adresat cetațenilor. Macron a precizat ca in cazul in care imunizarea la nivel național nu crește suficient, va fi necesara…

- Un barbat a ramas fara o mana in timpul ciocnirilor violente dintre politie si sute de oameni care participau la o petrecere ilegala in regiunea Bretania, vestul Frantei. Sute de politisti au incercat sa intrerupa petrecerea de pe un hipodrom din apropierea orasului Redon, la care participau…