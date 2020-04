Stiri pe aceeasi tema

- O razie a poliție la o biserica din Maramureș au depistat 32 de oameni, cu preot cu tot, veniți la slujba vineri seara in ciuda ordonanțelor militare care interzic orice fel de adunare publica pe perioada pandemiei de coronavirus. Preotul din Recea a primit o amenda substanțiala, de 20.000 de lei, iar…

- LIVE VIDEO: Declarație de presa a președintelui Klaus Iohannis Foto: https://www.facebook.com/klausiohannis/ Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa la Palatul Cotroceni Ieri, șeful statului le-a mulțumit românilor care, zilele acestea, respecta masurile impuse…

- Un milion de romani, alaturi de alți peste un miliard de credincioși catolici și protestanți din intreaga lume sarbatoresc la 12 aprilie Invierea Domnului. Paștele pe care il celebreaza azi credincioșii romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici va fi urmat, duminica viitoare, de sarbatoarea…

- Daca altadata, cu ocazia Pastelui catolic, creștinii luau drumul lacasurilor de cult, sambata noaptea și duminica in jurul bisericilor din Gherla a fost liniste deplina. Procesiunile, care nu au fost intrerupte nici macar in timpul razboiului, nu au mai avut loc. Oamenii au respectat hotararile autoritatilor,…

- Daca altadata, cu ocazia Pastelui catolic, creștinii luau drumul lacasurilor de cult, sambata noaptea și duminica in jurul bisericilor din Gherla a fost liniste deplina. Procesiunile, care nu au fost intrerupte nici macar in timpul razboiului, nu au mai avut loc. Oamenii au respectat hotararile autoritatilor,…

- Unitatile de primiri urgente si spitalele din Elvetia sunt mai linistite ca de obicei, in pofida afluxului de pacienti cu COVID-19, un semn ingrijorator despre care unii medici cred ca este un indiciu care arata ca tot mai multi oameni mor acasa din cauza altor afectiuni, relateaza joi agentia Reuters.''Multi…

- Președintele Klaus Iohannis le cere romanilor sa ramana in casa de Paști, pentru a evita raspandirea cazurilor de coronavirus. ”Avem in continuare doua sarbatori pascale. Acum, duminica, este Invierea Domnului pentru creștinii catolici, evanghelici, unitarieni, iar in cealalta duminica pentru creștinii…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, miercuri, romanilor, sa respecte restructiile impuse de autoritati, mai ales de Sarbatorile pascale. Pentru a da un exemplu, seful statului a spus ca va face de Pastele catolic, care se sarbatoreste in aceasta duminica. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului…