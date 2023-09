Stiri pe aceeasi tema

- Portalul de informatii in energie Europower sustine ca energia electrica ar urma sa fie gratuita luni in primele doua mari orase din Norvegia, Oslo si Bergen, aceasta fiind o consecinta neasteptata a precipitatiilor abundente care au cazut luna trecuta, transmite AFP.Intr-o tara unde aproape toata…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.VI.2023, au totalizat 16.220.500 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 139.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 9.147.800 tep, in crestere cu 329.800 tep (+3,7%) fata de perioada 1.I-30.VI.2022,…

- Din cauza temperaturilor sufocante, turiștii din Europa incep sa prefere destinațiile nordice in detrimentul Greciei, Spaniei sau Italiei. O analiza Reuters arata cum au schimbat valurile de canicula turismul și ce alte zone aleg acum turiștii. Trendul „verii scandinave” e in continua creștere. In Finlanda,…

- Seful Disney, Bob Iger, a facut mai multe anunturi importante cu ocazia celei mai recente conferinte cu investitorii. Printre altele, acesta a anuntat lansarea in Europa a versiunii cu reclame a Disney+. Versiunea cu reclame a serviciului Disney+ va fi lansata in Europa in luna noiembrie, unde va fi…

- ”In perioada 1.I – 31.V.2023, comparativ cu perioada 1.I – 31.V.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,7%, din cauza scaderilor inregistrate de productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-11,6%) si industria prelucratoare (-3,9%). Industria…

- Un amendament introdus intr-o comisie parlamentara de la Camera Deputaților la legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.153/2022, retrimisa de Președinție pentru reexaminare, PSD și PNL au decis sa reduca prețul maxim de decontare pentru energia cumparata de furnizori și vanduta…

- Un nou raport al Forumului Economic Mondial estimeaza ca, in multe domenii, femeile nu vor fi egale cu barbații in urmatorii 131 de ani, scrie CNN . Decalajul general de gen – in economie, politica, sanatate și educație – s-a redus cu doar 0,3% fața de anul trecut, potrivit „Raportului Global Gap Gender…

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,6%, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata, in primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in intervalul…