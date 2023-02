În ce vor investi companiile și care vor fi cele mai mari obstacole în afaceri Managerii din toata lumea iși fac deja planuri pentru o noua paradigma de acțiune, in care resursele financiare vor fi direcționate cu prioritate catre date și analize. Cloud, internetul lucrurilor și inteligența artificiala completeaza mixul de investiții in tehnologie. Cele mai mari dificultați in business vor fi reprezentate de costurile ridicate și deficitul de competențe. Cu toate ca este un raport generalist, concluziile lui sunt valabile și pentru oamenii de afaceri din Romania. Liderii de afaceri se pregatesc sa intre intr-o noua era, in care operațiunile, procesul decizional și interacțiunile… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

