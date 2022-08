Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor anunta rechemarea unui produs comercializat in mai multe magazine din Romania din cauza prezentei unei bacterii marine."Va informam ca datorita prezentei Vibrio vulnificus in materia prima utilizata pentru loturile de produse…

- Romania se afla printre țarile europene cu cele mai mici chirii, potrivit studiului Deloitte Property Index 2022, cu 7,5 euro/mp in București și Cluj și 6,60 euro/mp in Brașov. Conform datelor disponibile bazate pe diferite orașe europene, Parisul este orașul cu cele mai mari chirii din Europa, cu 29,10…

- Productia de miere din acest an este va fi redusa la 12.000 - 13.000 de tone din cauza secetei, mult sub media unui an bun, cum a fost 2015, cand Romania a fost pe primul loc in Europa cu peste 32.000 de tone de miere, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan…

- PSD susține ca se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada limitata. PSD revine cu aceasta soluție, prezentata inca de la inceputul anului, deoarece realitatea economico-sociala o impune.…

- Fondatorul chirurgiei robotice in Romania, profesor doctor Ioan Coman, a declarat, vineri, la Conferinta Nationala "Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" de la Targu Mures, ca urologia romaneasca este la standarde europene, inclusiv din punctul de vedere tehnic si al pregatirii personalului…

- Statele Unite isi vor spori prezenta militara in Europa, a declarat presedintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anuntate este si prezenta unei brigazi de 5.000 de militari in Romania.Biden a declarat ca summitul liderilor NATO de la…

- Italia, Portugalia, Slovacia, Bulgaria și Romania vor sa intarzie cu cinci ani planul UE de a interzice efectiv vanzarea de noi mașini pe benzina și motorina incepand din 2035, conform unui document consultat de Reuters și citat de Rador. Și Germania a anunțat public ca nu susține propunerea radicala…

- Un nou raport intocmit de ACEA arata ca, in Romania, au fost vandute 10.198 de mașini noi in luna mai. Asta inseamna o creștere de 24% fața de aceeași perioada din 2021. Mai mult, vanzarile de mașini noi in țara noastra au crescut cu 32.9% in primele 5 luni fața de același interval de anul trecut. Pana…