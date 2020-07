Stiri pe aceeasi tema

- Franta va trebui sa instituie purtarea obligatorie a mastii in spatiile publice inchise pentru a stapani epidemia de COVID-19 care da semne de revenire, a declarat marti presedintele Emmanuel Macron, potrivit AFP. ''Doresc ca masca sa fie obligatorie in toate locurile publice inchise'', a spus liderul…

- Purtarea mastii in public va deveni obligatorie tot timpul in Catalonia, a anuntat miercuri liderul administratiei regiunii din nord-estul Spaniei, Quim Torra, relateaza dpa.De joi incolo, locuitorii din intreaga regiune vor trebui sa poarte masca in afara locuintei, chiar in situatii in care…

- Poliția de Frontiera informeaza ca pe perioada starii de urgența in sanatate publica, in punctele de trecere a frontierei de stat persoanele sunt obligate sa poarte maști sau ecrane de protecție, care sa acopere gura și nasul.

- Ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, a anuntat marti ca purtarea de masti de protectie in spatiile publice este obligatorie in 42 de provincii, in contextul in care numarul cazurilor de contagiune cu noul coronavirus a crescut odata cu relaxarea restrictiilor, transmite dpa.'Nu putem…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca purtarea maștii de protecție va ramane obligatorie cat timp se vor mai inregistra noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in condițiile cea mai importanta cale de trasmisie este prin aer. El spune ca spera ca va fi vorba de o luna sau doua.

- Astfel, daca inițial pe lista celor exceptați de la portul maștii erau angajați care lucrau in același birou, dar aveau intre ei o distanța de cel puțin doi metri, a fost scoasa aceasta categorie, iar acum poți sa nu porți masca, in birou, la locul de munca doar daca lucrezi singur intr-o incapere De…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat ca proiectul de lege adoptat de Guvern pentru reglementarea situatiei de alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta, prevede obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloace…

- Președintele a anunțat ca dupa data de 15 mai, vom putea circula liberi. De asemenea toata lumea va fi obligata sa poarte maști de protecție in spațiile publice inchise, dar și in transportul public in comun. ”Am vazut o noua intalnire pentru a incepe sa detaliem ce am anunțat ieri, așa numitul plan…