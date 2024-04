În ce perioadă se plantează teiul și după cât timp înflorește Te-ai intrebat vreodata cand inflorește teiul? Aceasta specie adorata pentru frunzele sale parfumate și frumoasele sale flori, are o perioada specifica de inflorire, iar parfumul teilor este spectaculos. Iata in ce perioada se planteaza teiul și dupa cat timp inflorește. Cand inflorește teiul Teiul inflorește de obicei in timpul primaverii tarzii sau inceputul verii, in […] The post In ce perioada se planteaza teiul și dupa cat timp inflorește appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua modificare ar putea fi adusa legislației ce vizeaza sistemul național de pensii. Daca proiectul de lege depus la Senat va fi adoptat, va exista o alta categorie de romani care ar putea iesi mai devreme la pensie. O noua propunere legislativa, pe masa Senatului Se dorește modificarea legislației…

- Daca nu ai auzit pana acum de gutui japonez, trebuie sa știi ca acesta este un arbust ornamental cu flori spectaculoase in primavara și fructe galbene și acre, care apar in toamna. Gutuiul japonez crește bine intr-o gama larga de condiții, dar prospera cel mai bine in plin soare și in sol mai acid.…

- Solistul de muzica ușoara George Nicolescu se confrunta cu probleme grave inainte sa moara. Celebrul cantareț orb care canta șlagarul „Eternitatea” era din ce in ce mai incercat de viața. Care erau problemele de sanatate cu care se confrunta George Nicolescu in ultima perioada? Acesta povestise recent…

- Claudia Patrașcanu este una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania. A trecut prin multe greutați in ultimul timp, dar a reușit sa treaca peste toate. Nici inceputurile carierei sale nu au fost mai ușoare, fiind nevoita sa faca multe sacrificii pentru a merge mai departe. Claudia Patrașcanu, despre…

- Plantarea cepei in primavara este un pas crucial pentru obținerea unei recolte bogate și sanatoase. Martie este luna in care gradinarii iși pregatesc solul pentru a pune bulbi de ceapa proaspat plantați. Cand se planteaza ceapa in luna martie și cum trebuie sa ai grija de ea? Cum sa plantezi ceapa primavara…

- Vrei sa te bucuri de o curte sau de o gradina inflorita și bogata in culori in aceasta primavara? Playtech Știri iți explica in randurile de mai jos cand se planteaza bulbii de lalele sau zambile, pentru a te putea bucura la timpul potrivit de florile lor. Cum trebuie sa procedezi cand pui bulbii in…

- Inceputul acestui an va da startul unui proces amplu de transformare, evoluție, pentru unii nativi ai zodiacului. Astrologii au vorbit despre schimbarile ce sunt pe cale sa apara, dezvaluind care sunt zodiile care vor renaste pana la final de martie 2024. Astrele sunt de partea lor, urmeaza cea mai…

- Conform horoscopului realizat de Mihai Voropchievici pentru perioada 22-28 ianuarie 2024, se anunța o saptamana plina de evenimente pozitive și schimbari semnificative pentru mai multe zodii. In timp ce unele vor cunoaște o perioada extrem de benefica a vieții lor, altele vor avea de suferit. Cine sunt…