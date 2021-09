În ce culori sunt disponibile noile telefoane Iphone 13 Iphone 13 vine cu noutați pentru utilizatori dar și o multitudine de culori din care pot alege. In ce culori sunt disponibile noile telefoane Iphone 13? In ce culori sunt disponibile noile telefoane Iphone 13 Phone 13 și iPhone 13 mini vor veni in cinci culori noi: roz, albastru, negru, roșu și alb. Afișajele de pe iPhone 13 și iPhone 13 Pro sunt cu 28% mai luminoase, cu 800 de nits de luminozitate. Totodata, IPhone 13 ofera videoclipuri cinematografice (modul portret), care ofera inregistrari video asemanatoare unui film, care schimba focalizarea din mers pe diferite subiecte. IPhone 13 mini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru clienții Apple. Au aparut noile modele Ipone 13 Pro, Pro Max și Mini. Ce prețuri au acestea? Noua serie este compusa din patru telefoane iPhone. In ordinea dotarilor si a preturilor, acestea sunt iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro si iPhone 13 Pro Max. Conform Apple, ecranul…

- Noua serie de telefoane iPhone a fost prezentata de Apple in cadrul unui eveniment organizat marți pe rețelele de socializare. iPhone 13 are patru tipuri de telefoane. Producatorii au anunțat ca noile telefoane iPhone au ecranele mai luminoase cu 28% decat versiunea precedenta. De asemenea,…

- Mulți se așteapta ca Apple sa anunțe noile iPhone-uri și Apple Watch-uri luna aceasta, dar in lipsa unei confirmari reale, nu exista decat speculații. Vestea buna este ca nu mai trebuie sa ne dam cu presupusul, deoarece Apple a anunțat oficial ca va gazdui un eveniment pe 14 septembrie. La eveniment…

- De cand iPad Pro a introdus un ecran de 120Hz, mulți se intrebau daca și cand Apple va aduce aceasta caracteristica in gama sa de iPhone. De fapt, mulți dintre concurenții Apple au lansat de atunci telefoane cu display-uri de 90Hz sau 120Hz, unii mergand chiar pana la 144Hz. Acestea fiind spuse, anul…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat criteriile de desfașurare a competițiilor in sezonul 2021/2022. Acestea sunt urmatoarele: > Se stabileste data limita pentru incheierea sezonului competitional 29 mai 2022. > In situatia intreruperii in totalitate a competitiei ca urmare a deciziilor adoptate de…

- In iunie analiștii de la Wedbush au susținut ca toate modelele iPhone 13 vor avea LiDAR și ca modelele Pro vor fi disponibile cu spațiu de stocare de pana la 1 TB. Mai tarziu, analiștii de la TrendForce au raportat ca niciuna dintre revendicari nu este adevarata, limitand LiDAR la cele doua modele Pro…

- MagSafe Battery Pack costa 99 de dolari, are culoarea alba si este disponibila pentru precomenzi, urmand ca livrarile sa inceapa saptamana viitoare. Atunci cand este fixata pe spatele unui iPhone, bateria poate incarca telefonul cu o putere de 5 Watti, aproximativ egala cu cea a unui incarcator mai…

- Un smartphone este nelipsit acum din viața noastra și majoritatea au adoptat acest mod de comunicare. Aceste device-uri au schimbat radical viața in care traim și in privința a multor aspecte este o schimbare pozitiva. Avem acum acces mult mai ușor la informații, putem comunica mult mai repede și mai…