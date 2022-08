Uniunea Europeana are in vedere o crestere de cinci ori a sprijinului financiar pentru misiunea militara africana din Mozambic, tara unde atacurile islamistilor ameninta proiecte de gaze naturale prin care UE urmareste sa-si diminueze dependenta energetica fata de Rusia, releva un document intern european despre care scrie marti Reuters. Cautarea de surse de energie alternative […] Articolul In cautarea de alternative la gazul rusesc, UE priveste catre Mozambic apare prima data in Monitorul de Vrancea .