În București va continua să ningă. Iată ce spun meteorologii despre stratul de zăpadă Astfel, in București, vremea se va mentine predominant inchisa, vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de doua grade, in timp ce minima va oscila intre -3 si -2 grade. Rafila avertizeaza asupra Ivermectinei: Oamenii s-ar putea sa aiba probleme foarte serioase "La ora 10:00, grosimea stratului de zapada era neuniforma si masura intre 5 si 10 cm, iar pana spre dupa-amiaza, temporar, vor mai fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare si se vor mai depune intre 1 si 3 cm. Astfel, la finalul intervalului este estimata o grosime a stratului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

