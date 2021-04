În București, rata de vaccinare împotriva COVID-19 a ajuns la 23% Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a anuns marți la 23% in Capitala. Anunțul a fost facut de coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheoghita, intr-o conferința de presa. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este o evaluare pe care am facut-o chiar in cursul zilei de astazi. Pe masura ce ritmul de vaccinare observam ca este in crestere, ne dorim ca un numar cat mai mare de persoane sa fie vaccinate si astfel sa avem deja judete in care sa pute atinge mai repede pragul de imunizare colectiva si astfel de demersuri particulare, cum se intampla la Timis, sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

