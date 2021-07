În Belgia, liderul naționalist flamand "visează" la o unire cu Olanda Liderul partidului naționalist flamand N-VA, Bart De Wever, și-a împartașit "visul" de a-și vedea într-o zi regiunea belgiana, Flandra, reunita cu vecinii Olandei, de asemenea vorbitori de olandeza. Adversar declarat al monarhiei belgiene, Bart De Wever a facut aceste afirmatii marți seara, 20 iulie, în ajunul sarbatorii naționale, potrivit Le Figaro, citat de Rador.



"Nu am renunțat niciodata la acest vis (...) ca toți vorbitorii de olandeza sa traiasca într-o zi din nou într-un singur grup, Țarile de Jos de Sud și de Nord", a declarat

