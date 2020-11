Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20 - 29 noiembrie 2020 va fi suspendat traficul rutier pe strada Universitații, in perimetrul strazilor Alexei Mateevici și Anton Crihan. Masura este luata in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a rețelei de canalizare din str. Alexei Mateevici.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 16-30 noiembrie 2020, va fi restricționat traficul rutier pe strada Armeneasca, in perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfant – str. Mitropolit Varlaam, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a rețelei de apeduct.

- Traficul rutier va fi suspendat pe strada Armeneasca, tronsonul cuprins intre strazile Alexandru cel Bun și Cojocarilor, in perioada 29 octombrie-27 noiembrie. Masura a fost luata in contextul in care vor avea loc lucrari de renovare a rețelei publice de distribuție a apei.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 21 septembrie 2020 - 09 noiembrie 2020, va fi oprit traficul rutier pe strada Ioan Botezatorul, tronsonul cuprins intre str. Grigore Ureche și Gradinilor, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer fecaloid. Serviciile…

- In perioada 9 - 11 septembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, in perimetrul strazilor V. Alecsandri si A. Puskin. Masura este luata in legatura cu reconstructia retelei de canalizare, informeaza Primaria municipiului Chișinau.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 04 septembrie, ora 18:00 - 06 septembrie, ora 24:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, in perimetrul bd. Grigore Vieru si str. Alexandr Puskin. Masura este luata in legatura cu desfașurarea lucrarilor de reabilitare a traseului…