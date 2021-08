In atentia Politiei! Un cal umbla liber si pune in pericol circulatia masinilor, in Bereasca Un cal a fost surprins umbland nestingherit pe strazi, printre masini, in zona Bereasca, pentru a treia zi la rand. Mai multi soferi au fotografiat animalul atat pe timpul zilei cat si noaptea, iar martorii spun ca animalul se plimba liber pe strazile adiacente soselei principale, dar si pe artera de circulatie care duce spre Bucov. Un sofer a povestit ca a vazut de mai multe ori cum calul incurca traficul in zona Gama Center, iar un altul a fotografiat animalul in mijlocul strazii, dupa ce tocmai lasase in urma o... balega. Potrivit legislatiei in vigoare, abandonarea animalelor,… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi interdicții pentru traficul greu la granița cu Ungaria au intrat in vigoare joi seara, dar vor fi și in weekend. Polițiștii de frontiera romani recomanda șoferilor sa se indrepte catre toate punctele de trecere a frontierei care permit trafic greu, pentru a nu supra-aglomera punctele mari. Circulația…

- Conform unui proiect al Poliției romane menit sa reduca accidentele din trafic, decesele rezultate in urma acestora, precum și pentru creșterea gradului de siguranța rutiera, se prevede ca un ”comportament agresiv” in tarfic se va sancționa cu amenda și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendarii…

- Claudia Apostol, arhitecta și unul dintre coordonatorii programului „Adopta o casa in Roșia Montana”, explica intr-un interviu pentru Libertatea ce inseamna includerea sitului in Patrimoniul Mondial al UNESCO. Roșia Montana a fost inclusa in Patrimoniului Mondial, a anunțat marți președintele Comitetului…

- Politistii de la Rutiera au intervenit foarte prompt la fata locului pentru a bloca traficul, astfel incat sa faciliteze aterizarea elicopterului apartinand fortelor americane, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Brigazii Rutiere, Claudiu Costea. "Daca nu ar fi facut lucru acesta,…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 46 de ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de viol și ultraj contra bunelor moravuri. Ieri, in jurul orei 11.45, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata de catre o persoana,…

- Un accident mortal pe calea ferata a avut loc astazi intre localitațile Dimieni și Tunari, in județul Ilfov. Un tren care circula pe ruta Galați – București a acroșat un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferata. In urma impactului, șoferul a decedat. „In aceasta dimineața, in jurul orei 08:24,…

- Sectorul 1 este foarte aproape de o noua criza grava a gunoaielor, care ar putea pune in pericol viața și siguranța cetațenilor, atrage atenția PNL Sector 1. Dupa ce compania de salubritate a anunțat deja diminuarea frecvențelor de la 1 iunie, ca urmare a sumelor restante pe care primaria Sectorului…

- Zeci de taximetriști clujeni au organizat o acțiune de protest prin care au dorit sa atraga atenția autoritaților locale. Aceștia cer sa le fie permis sa circule cu taximetrele pe benzile dedicate transportului in comun. Șoferii spun ca nu sunt lasați sa circule pe acestea, deși exista o lege in acest…