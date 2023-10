În antichitate, a existat o singură cultură care unea toate civilizațiile Se crede ca primele scrieri au aparut la sumerieni și egipteni aproape simultan, acum 5 mii de ani. Tablițele descoperite in Transilvania coincid aproape in totalitate cu primele scrieri ale civilizației sumeriene și egiptene antice. Simboluri similare au fost gasite in Troia și in Creta antica. Doar ca aici virsta preliminara a descoperirilor este egala cu aproape 7000 de ani. Poate ca m Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

