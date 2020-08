Stiri pe aceeasi tema

- In al doilea cel mai mare oras din Australia, Melbourne, guvernul regional a anuntat o interdictie de circulatie pe timpul noptii, deoarece cazurile de COVID-19 continua sa creasca, in cea mai mare parte din cauza transmiterii comunitare, in pofida restrictiilor puternice, informeaza dpa duminica.…

- Romania n-a ajuns niciodata pe lista de țari date ca exemplu pentru modul cum au gestionat criza sanitara adusa de coronavirus. Insa nici statele care și-au concentrat de la inceput toate eforturile pentru a limita raspandirea coronavirusului nu o duc astazi mai bine. Noile explozii de cazuri din Hong…

- Miercuri, 8 iulie 2020, Romania a raportat cel mai mare numar zilnic de imbolviri de cand a inceput epidemia, 555! Raed Arafat, secretar de stat MAI, a spus, la Digi, ca un posibil prag la care autoritațile ar putea lua noi masuri de restricție pentru prevenirea raspandirii coronavirusului ar fi ”un…

- Autoritațile din Melbourne, al doilea oraș ca marime din Australia, au decis izolarea la domiciliu a celor 5 milioane de locuitori, din cauza creșterii infecțiilor cu coronavirus, transmite AFP. Restricțiile se...

- Frontiera dintre cele doua cele mai populate state din Australia va fi inchisa incepand de marti pentru o perioada nedeterminata, autoritatile incercand astfel sa tina sub control un focar de coronavirus din orasul Melbourne, informeaza Reuters. In urma deciziei anuntate luni, este pentru prima data…

- Premierul statului Victoria Daniel Andrews le-a reprosat oamenilor ca ignora regulile privind distantarea sociala, sarutandu-se sau imbratisandu-se. El a anuntat ca va impune din nou limita de cinci persoane pentru reuniunile private, in spatii inchise, si limita de 10 persoane in ceea ce priveste adunarile…