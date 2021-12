In aceasta luna, in ziua a treia, pomenirea Sfantului Prooroc Sofonie Sfantul Prooroc Sofonie al carui nume se talcuieste straja Domnului sau cunoscatorul celor ascunse , fiul lui Husi, din semintia lui Simeon, a fost al noulea dintre proorocii mici. A trait la Ierusalim la inceputul domniei regelui Iosia 640 609 i.Hr. .A primit harul proorociei si a proorocit despre caderea si pustiirea Ierusalimului si despre necazurile cele mari ce vor veni peste iudei. A mai proorocit ca neamurile vor ajunge popor ales al lui Dumnezeu; ca rusinare va fi pentru cei necredincios ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

