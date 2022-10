Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra bate anual record dupa record intr-un clasament pe care nu-l dorește nimeni, anume cel al intarzierilor la trenurilor de calatori, fie ele publice sau private. Anul trecut, Romania a inregistrat un nou record al intarzierilor la tren: 3.487.509 de minute, ceea ce inseamna un total de 6,6…

- Uniunea Naționala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR) și Camerele Notarilor Publici vor oferi cetațenilor consultații notariale gratuite , sambata, cu ocazia Zilei europene a justiției civile. Poziționandu-se prin insași esența activitații sale ca „furnizor de incredere” și partener loial al statului,…

- ”UMB vrea tot caimacul. Dupa ce a semnat in 06.09.2022 contractele pe loturile 1 si 4 iar luni (19.09.2022) a fost declarat castigator pe celelalte doua sectoare din AutostradaA7 Buzau-Focsani, ieri (21.09.2022) a depus oferte la toate cele trei loturi de pe Bacau-Pascani si azi a ofertat complet si…

- * Revista de cultura și atitudine ,,Plumb”, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania (USR) a ajuns in aceasta luna la numarul 185, ceea ce inseamna aproape 15 ani și jumatate de apariție neintrerupta in peisajul revistelor culturale romanești. Așadar, sa-i dorim și pentru urmatorii ani,…