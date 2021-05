În 2020, municipalitatea băimăreană a produs peste 706.000 flori In cursul anului 2020, municipalitatea baimareana a produs un numar de 706.555 de rasaduri, flori la ghiveci, care au fost utilizare dupa cum urmeaza: – 656.855 rasaduri, plantate de catre Serviciul Admimistrare Domeniul Public din cadrul SPAU; – 12.500 buc. rasaduri livrate spre scoli, institutii si biserici; – 37.200 buc. plante ornamentale, de apartament la ghivece și plante pentru jardiniere. De asemenea au fost folositi un numar de 3.315 buc arbuști, 135 buc arbori și 5.080 buc gard viu, se arata intr-un raport. Vlad HERMAN The post In 2020, municipalitatea baimareana a produs peste 706.000… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

