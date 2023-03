Importanta utilizarii unui fierastrau circular in fabricarea mobilierului

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de succes a instrumentelor bazate pe inteligența artificiala in gasirea de candidați potriviți poate ajunge la 80%-100%, in mainile unui recruiter experimentat, arata datele True People, companie specializata in headhunting cu ajutorul tehnologiei. In același timp, performanța platformelor tradiționale…

- Proiectul unei constructii industriale din Miroslava a fost nominalizat la un important premiu international de arhitectura si are nevoie de voturi, pana pe 15 februarie, pentru a ajunge printre finalisti. Centrul de Industrie electronica Electra, proiectat de firma de arhitectura A+noima, concureaza,…

- In aceasta duminica, 15 ianuarie 2023, va avea loc un protest pentru salvarea padurilor Romaniei. Protestul va incepe la ora 14. In fiecare an se taie din padurile țarii zeci de mii de hectare de lemn, iar acest lemn parasește țara prin intermediul unor companii straine. Romania a pierdut in ultimii…

- ”Ministerul Finantelor a aprobat in acest an un ajutor de stat in valoare de 2,8 miliarde de lei pentru 65 de proiecte de investitii. Valoarea totala a proiectelor este de aproximativ 8 miliarde de lei si vor genera peste 9.500 de noi locuri de munca. Finantarea cu ajutor de stat a fost acordata prin…

- Ministerul Finantelor a aprobat in acest an un ajutor de stat in valoare de 2,8 miliarde de lei pentru 65 de proiecte de investitii, in industria auto, alimentara, aeronautica, fabricarea utilaje electrice si electronice, fabricare articole din mase plastice, constructii si fabricarea materialelor…

- Victor Dorobanțu, magicianul și actorul roman care interpreteaza magistral rolul The Thing, „mana” misterioasa din foarte popularul serial „Wednesday”, dezvaluie, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, ca o mare parte din momente le-a improvizat și ca Tim Burton l-a numit „un Dustin Hoffman al…

- Oferta de cozonaci va depasi 7,5 milioane in acest an, chiar daca preturile vor fi mai mari decat anul trecut, iar din aceasta cantitate peste doua milioane de bucati vor ajunge la export, in special in tarile unde exista comunitati mari de romani, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria…

- Primaria Ulmeni:anunț de interes pentru cetațeni!Ajutor de stat cu privire la constituirea unor stocuri de materii prime pentru procesare! Pentru operatori de pe raza Primariei Ulmeni și a satelor aparținatore : -din industria de procesare a cerealelor și de fabricare a uleiurilor pentru obținerea de…