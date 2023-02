Obiceiul bun de a lectura se poate traduce intr-o viața bine echilibrata. Va puteți folosi de carți pentru a deprinde noi abilitați și pentru a va deconecta puțin de lumea exterioara.

Ziare.com iți explica in cadrul rubricii Banii tai de ce cartile joaca un rol important in dezvoltarea personala și in creșterea bunastarii la nivel general, in viața ta.

Importanța citirii carților este adesea trecuta cu vederea. Deși valoarea gasita in paginile unei carți bune este in mod regulat subestimata, lectura iți poate transforma viața in multe feluri, inclusiv iți poate rotunji veniturile…