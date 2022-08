Stiri pe aceeasi tema

- ■ un nemtean aflat in arest la domiciliu a ignorat interdictiile ■ baut fiind, a iesit cu masina la plimbare ■ cind a observat un echipaj de politie, a rulat inapoi si s-a tamponat cu o alta masina ■ Un barbat aflat in arest la domiciliu s-a saturat de stat inchis in casa, iar dupa […] Articolul A uitat…

- Gradina publica „Nicu Albu” va deveni un loc al comunitatii, prin remodelarea spațiului existent, cel putin asa promit reprezentantii municipalitatii pietrene. Se preconizeaza finalizarea proiectului in toamna anului viitor si urmeaza a fi amenajat un amfiteatru, ateliere de creatie, zona amenajata…

- Procurorii nemteni desfasoara o ancheta pentru a stabili circumstantele in care au decedat doua persoane, in varsta de 70, respectiv 64 de ani, sot si sotie, din Urecheni. Din primele informatii, neoficiale, se pare ca este vorba despre o crima urmata de sinucidere. Barbatul in varsta de 70 de ani si-ar…

- ■ cadru didactic de exceptie, profesoara Chiriac Liliana a incheiat lupta cu viata ■ a fost rapusa de o boala incurabila, descoperita intr-un stadiu avansat ■ La doar 48 de ani, profesoara Chiriac Liliana, inspector scolar cu probleme de minoritati la Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, a pierdut lupta…

- Silvicultorii, sprijiniti de pompierii nemteni, au reusit sa evite izbucnirea unui incendiu de proportii intr-o padure aflata pe raza Ocolului Silvic Borca. Conform informatiilor puse la dispozitie de silvicultorii nemteni, incendiul a izbucnit initial pe 24 iunie. S-a intervenit greu, dat fiind ca…

- Pericol in zona Hanu Ancutei dupa ce un autocamion incarcat cu stupi s-a rasturnat, sambata, 25 iunie. Pericolul rezida in faptul ca stupii s-au deteriorat, iar albinele au ramas in zona si au devenit agitate. O persoana in varsta de 68 de ani a fost transportata la spital dupa ce a fost intepata de…

- Daca aveți un MacBook Pro 13 sau versiunea de 14 inch, probabil știți deja ca este o bestie puternica. Probabil ca este cea mai buna experiența Mac pe care ați avut-o vreodata. Este ultra-rapid, are un ecran superb și rezista intreaga zi. Includerea tehnologiei ProMotion de 120Hz in afișaj face ca totul…

- ■ codul galben este valabil astazi, pina la ora 22:00 ■ vara vine cu caldura, dar sint anuntate ploi si furtuni cam in fiecare zi ■ Meteorologii au emis o noua avertizare, cod galben, si anunta instabilitate atmosferica temporar accentuata. Atentionarea este valabila in jumatatea de vest a judetului…