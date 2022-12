Impactul sancțiunilor asupra economiei rusești De la invazia neprovocata și nejustificata a Ucrainei de catre Rusia in februarie 2022, Consiliul a adoptat opt pachete de sancțiuni impotriva Rusiei și a Belarusului. Sancțiunile au ca scop slabirea capacitații Rusiei de a finanța razboiul și vizeaza in mod specific elita politica, militara și economica responsabila de invazie, noteaza CE intr-un comunicat de presa. Masurile restrictive nu vizeaza societatea rusa. De aceea, domenii precum alimentația, agricultura, sanatatea și industria farmaceutica sunt excluse din masurile restrictive impuse. Estimarile din diverse surse arata ca masurile restrictive… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

