- Zborurile Wizz Air din Romania catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Marea Britanie raman suspendate pana la 16 iunie inclusiv, se arata intr-un comunicat...

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat astazi ca mai multe rute din Romania raman suspendate ca urmare a extinderii restricțiilor de calatorie impuse de autoritațile romane catre țarile respective de destinație. Astfel, rutele spre Franța, Germania,…

- "In contextul epidemiologic actual, si ca urmare a noilor restrictii impuse pentru limitarea raspandirii Covid - 19, compania Tarom se aliniaza la reglementarile autoritatilor, respectiv la masurile impuse in Articolul 3, punctele 1-5 ale Ordonantei Militare Nr.10/27 aprilie 2020. Astfel, la nivelul…

- La ATI, in acest moment, sunt internați 243 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 22.866 de persoane. Alte 60.697 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala. Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 79.629 de teste.…

- Lista tarilor considerate „zone rosii” a fost actualizata joi, anunța Institutul Național de Sanatate Publica. Aceasta conține 12 țari, fața de 5, cate erau pana acum. Noua lista va intra in vigoare de vineri, anunța MEDIAFAX.Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania, Iran,…

- Paisprezece tari membre ale Uniunii Europene au avertizat joi impotriva incalcarii statului de drept in blocul comunitar pe motivul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, intr-un moment in care premierul ungar Viktor Orban si-a acordat puteri aproape nelimitate in cadrul starii de urgenta, relateaza…

