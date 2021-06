Impact nimicitor între două mașini în Iași. Salvatorii au găsit patru victime (VIDEO) Un grav accident de circulație a avut loc, miercuri seara, in localitatea ieșeana Uricani. In coliziune au fost implicate doua autoturisme. La fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale de ambulanța, pompieri, descarcerare și poliție. Patru persoane au fost ranite in accidentul rutier produs in localitatea ieșeana Uricani, dintre care trei au avut nevoie de […] The post Impact nimicitor intre doua mașini in Iași. Salvatorii au gasit patru victime (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masinile implicate in accident sunt un Nissan si un BMW. In Nissan se aflau doua femei. Martorii aflati in autoturismele din spate spun ca masina lor a accelerat puternic inainte de sensul giratoriu si ca au pierdut-o din vedere pentru un timp, pentru ca ulterior sa gaseasca autoturismul implicat in…

- Volumul ,,Zece ani cu ASTRA ieșana“ scris de prof. dr. Luminița CORNEA, membra in conducerea Deparțamantului ASTRA Covasna-Harghita, a fost scris la indemnul prof. Areta MOȘU, vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA, Președinte al Desparțamantului „Mihail Kogalniceanu” Iași. Timp de 10 ani, intre…

- Accident rutier in localitatea Vanatori, judetul Iasi. Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si un autotren, s a produs in localitatea Vanatori, judetul Iasi.Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea misiunii de raspuns la nivelul judetului a fost activat Planul…

- In accidentul rutier au fost implicate un TIR si un microbuz. In microbuz se aflau 16 persoane si in TIR doar unul (soferul). Din microbuz au fost evacuate 14 victime, iar 2 sunt incarcerate, constiente. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de la Politie, SMURD si Ambulanta. Vom reveni cu…

- Accident rutier la intrare in Vadul Izei, cu putin timp in urma. Potrivit primelor informatii, in accident au fost implicate doua masini. Sunt doua victime, constiente, una incarcerata. La fata locului s-au deplasat echipale de ambulanta și de descarcerare. Source

- Un accident grav a avut loc, joi dimineața, intre un TIR și doua mașini. Autoturismele s-au ciocnit pe DN 2 (E 85) in zona localitații Garoafa din județul Vrancea. Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite. Din primele informații, traficul a fost blocat pe sensul de merg Focșani-Bacau. Polițiștii…

- Salvatorii s au deplasat de urgenta la locul accidentului cu o autospeciala de interventie, o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanta SMURD si o ambulanta SAJ Ialomita substatia Slobozia. Salvatorii de la Garda de Interventie Slobozia au fost solicitati sa intervina, astazi, in jurul orei 11.00,…

- Un barbat a murit și alte trei sunt ranite, intre care un copil, dupa un accident produs, duminica, intre doua mașini, in localitatea Cozmești, județul Iași. Potrivit ISU Iași, patru persoane au fost ranite, trei persoane fiind incarcerate, in urma unui accident produs intre doua mașini, in…