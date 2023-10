Stiri pe aceeasi tema

- Imobilul in care a funcționat Tribunalul Vrancea, complet reabilitat și restaurat, a fost inaugurat azi. La eveniment au participat fostul președinte al Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, cel care a inițiat și demarat acest proiect, dar și actualul președinte al Consiliului Județean Vrancea,…

- Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație lucrari de execuție sistem panouri fotovoltaice in cadrul proiectului „Investiții in capacitați de producere energie pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea”. Practic, este vorba de instalarea unor sisteme fotovoltaice la punctele de consum…

- Consiliul Judetean Vrancea are in derulare mai multe proiecte de investiții care vizeaza reabilitarea și modernizarea infrastructurii județene. Astfel, plenul Consiliului Judetean a aprobat ieri documentația tehnico-economica la faza documentație de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor…

- Consiliul Județean Vrancea are in derulare proiectul de reabilitare a imobilului „Casa Alaci” in care funcționeaza Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei. Majoritatea lucrarilor au fost realizate, iar in prezent se amenajeaza spațiile exterioare și sunt montate gardurile. Iar joi, in ședința…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, ii invita pe vranceni sa participe sambata și duminica la manifestarile dedicate Centenarului Mausoleului Eroilor de la Marașești. Pentru a onora memoria eroilor și pentru a marca acest moment istoric, Consiliul Județean Vrancea, alaturi de Muzeul…

