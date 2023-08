Imobiliare Constanta: Autorizatie de construire pentru familia Beciu de la Complex Eden SRL. Transforma imobilul de pe bd. Mamaia in hotel

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, afaceristul bistrițean Gelu Dragan, cel care in 2008 voia sa devina primarul Bistriței, a calcat de multe ori pe bec, fara ca autoritațile locale sa ia prea multe masuri impotriva sa. Drept urmare, și-a luat nasul la purtare și arata ca face ce vrea mușchiul lui. Nici macar plangerile…

- Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism se va intruni in data de 02.08.2023, incepand cu ora 11:00, in sala de sedinte din bd. Tomis nr. 51, etaj 1.Pe ordinea de zi se regaseste o cerere emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ ndash; amplasare skid, construire spalatorie auto self…

- Reamintim ca in urma cu un an, Primaria municipiului Constanta a eliberat un Certificat de Urbanism pentru societatea Canal S Imobilul urmeaza a fi construit in Mamaia, Lot 4, Careul 23. Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului…

- Firma este infiintata in anul 2003, conform termene.ro Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Tudors Captial Investments SRL, prin Tudorel Economu, ce vizeaza o investitie de pe bulevardul Mamaia din Constanta. Vorbim, asadar, de CU 1870 din data de 11 iulie 2023, prin care investitorul…

- Administratia Fondului Imobiliar SRL a obtinut o autorizatie de construire de la Primaria Constanta Documentatia este valabila 24 de luni. Este vizat imobilul de pe strada Mercur nr. 10 din Constanta Administratia Fondului Imobiliar SRL a obtinut o autorizatie de construire de la Primaria Constanta,…

- Primaria Constanta a eliberat un Certificat de Urbanism pentru familia Ciote, prin firma Mirciote Perla Star SRL, care doreste sa investeasca in statiunea Mamaia, zona piateta Perla. Mai precis, prin CU 1922 din data de 12 iulie 2023, firma amintita doreste construirea unui imobil P 8 9E cu functiunea…

- Este vorba de proiectul "Construire imobil cu spatii pentru locuinte de vacanta si servicii pentru turism, municipiul Mangalia, Statiunea Neptun, Str. Trandafirilor, nr. 6K 6L, Jud. Constanta, cu respectarea reglementarilor urbanistice mentionate in cuprinsul certificatului de urbanism" Ansamblul propus…

- Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru Country Estate SRL care vrea sa edifice doua blocuri in municipiul Constanta.Este vorba de AC 446 din data de 30 mai, prin care firma amintita va edifica pe strada Baba Novac nr. 165 un bloc D P 9E si un bloc S P 10E, locuinte colective…