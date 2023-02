Stiri pe aceeasi tema

- Ambele cutremure de marți dupa-amiaza, 14 februarie, produse in Gorj, au avut efecte și in Valcea. Dupa cel de-al doilea seism, pompierii militari din județ au intervenit in cazul unui bloc care risca sa ramana fara acoperiș.

- „Este o zona in care nu s-au produs cutremure decat foarte rar și cu magnitudini mici”, a declarat directorul general al Institutului Național pentru Fizica Pamantului marți dupa-amiaza, dupa ce Oltenia a fost zguduita de un cutremur de 5,7 pe Richter. Luni, tot in Oltenia, a fost un cutremur de 5,2…

- LIVE VIDEO: Șeful DSU, Raed Arafat, face declarații de presa dupa cele doua cutremure de luni și marți Șeful DSU, Raed Arafat, ține marți, de la ora 17.00 o conferința de presa dupa cele doua cutremure resimțite in țara, luni și marți. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut o discuție telefonica…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut o discutie telefonica cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat in legatura cu cutremurul produs, marti, in regiunea Olteniei.

- Astazi, 14.02.2023, incepand cu ora 17.00, secretarul de stat in MAI, șef al DSU, Raed Arafat va susține o declarație de presa la sediul Ministerului Afacerilor Interne, din Piața Revoluției numarul 1A. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cutremurul cu magnitudinea 5,2, care a avut loc luni dupa-amiaza in zona seismica Gorj, nu are nicio legatura cu cele care se produc in Turcia, pentru ca este pe alta placa tectonica, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare -…

- Un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5,2 pe Richter s-a produs, astazi, la ora locala 16:58, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 15 kilometri si a fost localizat la 102 km…

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca exista posibilitatea sa fie oprita circulatia TIR-urilor pe anumite portiuni de drumuri, mai ales ca sunt mai multe drumuri unde accesul este restrictionat deja. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decretat, sambata, stare de alerta in județul…