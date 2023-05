Stiri pe aceeasi tema

- Federația Rusa a tins totdeauna sa-și subordoneze Republica Moldova, inclusiv ca parte componenta a unui plan de a reface Uniunea Sovietica. Presiunile asupra Republicii Moldova se fac prin șantaj energetic și proteste stradale cu scopul de a submina eforturile guvernarii de la Chișinau de a orienta…

- Companiile iși extind producția in afara Chinei pentru a reduce riscul provocat de tensiunile geopolitice in creștere, dar dominația acestei țari in comerțul mondial face imposibila eliminarea ei din lanțurile de aprovizionare globale. „China reprezinta o proporție uriașa din lanțul de aprovizionare…

- Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre viitorul Crimeei daca forțele sale vor ajunge la granița peninsulei ocupate de Rusia, a declarat un consilier de rang inalt al președintelui Volodimir Zelenski, relateaza Financial Times.

- Piața muncii ar putea fi perturbata in mod substanțial de Inteligența Artificiala, arata un nou raport al Goldman Sachs, care spune ca aproximativ doua treimi din locurile de munca din SUA și Europa sunt expuse unui anumit grad de automatizare, potrivit Financial Times și CNBC,

- Pe ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Craiova se afla, astazi, si raportul primarului privind situatia economica si sociala a orasului. Craiova este afectata din ce in ce mai mult, de la an la an, de imbatranirea populatiei si de scaderea natalitatii. Insa, vestea buna vine de la capitolul…

- OOCL Logistics, care opereaza o flota de 70 de nave portacontainere, inclusiv doua spargatoare de gheața, a incetat sa livreze catre Vladivostok rochii, fuste, pantaloni, pantofi și alte haine deja platite din depozitele sale din Shanghai și Shenzhen.Sancțiunile sunt invocate drept motiv pentru refuz, …

- Raiffeisen Bank International (RBI) cauta sa schimbe profituri de 400 de milioane de euro blocate in Rusia cu numerar blocat in Europa al celui mai mare grup bancar rusesc, Sberbank, un plan care reliefeaza eforturile creditorului austriac de a-si reduce expunerea pe piata rusa, se arata intr-un articol…

- Valurile de demiteri de la Twitter nu se oprește. Chief executive Esther Crawford, 39 de ani, care chiar a dormit in birou pentru a-și indeplini sarcinile de serviciu, s-a trezit data afara, scrie Blick . Fotografia ei, infofolita intr-un sac de dormit și cu masca pentru ochi, a devenit virala, dupa…