- Dupa imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro cu Oana Matache, sora Deliei, in timp ce se saruta cu un barbat, altul decat soțul ei, reporterii Spynews.ro au contactat-o pe vedeta pentru a-i cere un punct de vedere. Va prezentam, in exclusivitate, reacția ei!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Daniela Onoriu a oferit o prima reacție, dupa ce Isabela ar fi primit cadou de la iubit o mașina de lux. Fosta soție a pilotului a fost și in vacanța, in Thailanda. Ce a marturisit.

- Claudia Patrașcanu a recunoscut ca are o relație destul de tensionata cu fosta sa soacra. Cantareața susține ca mama lui Gabi Badalau a jignit-o in repetare randuri.Dupa ce procesul de divorț s-a incheiat, Claudia Patrașcanu și-a luat inima in dinți și a vorbit despre familia fostului ei soț. Artista…

- Larisa Iordache, concurenta de la America Express, a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre viața sentimentala. Fosta gimnasta s-a desparțit de fostul ei iubit la finalul anului trecut, insa acum ne spune daca și-a refacut sau nu viața. Sportiva are planuri mari pentru viitor.

- Se lasa greu vazuta in astfel de ipostaze, dar paparazzii SpyNews.ro au reușit sa o surprinda in momente pline de tandrețe alaturi de noul ei iubit. Celebra cantareața pare sa aiba deja o relație serioasa și plina de afecțiune cu barbatul alaturi de care a fost surprinsa și in vara. Cei doi formeaza…

- Este știrea momentului! SpyNews.ro va ține la curent cu tot ceea ce se intampla in showbiz. Doar de la noi puteți afla cine ce mai face. Doar de la noi aflați și acum exclusivitatea momentului, și anume ca Mario Iorgulescu și Bianca Marina, fosta soție a lui Steliano Filip, formeaza cel mai nou cuplu…

- Sidonia Nedelcu traiește o viața de lux alaturi de noul iubit. Fosta soție a lui Dan Tatoiu a trecut de la elicopterele lui, la mașini. Insa, nu orice mașini, pentru ca paparazzii Spynews.ro au stat pe urmele ei și au surprins-o pe Sidonia in timp ce a coborat dintr-un bolid al carui preț trece de 200.000…

- George Zanoaga reacționeaza in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa mesajul pe care fosta lui cumnata, Simina Loica, l-a postat pe pagina sa de Instagram. Acolo, actuala iubita a lui Alex Bobicioiu, susținea ca George vorbește despre viața sa și acest lucru o deranjeaza. Iata insa cum au stat, de fapt,…