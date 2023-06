Stiri pe aceeasi tema

- Video | Imagini de groaza in Alba: Viitura a distrus o gradinița, jucariile copiilor au fost luate de apeDezastrul lasat in urma de furia apelor in comuna Ighiu din județul Alba este evalut de autoritați. Printre „victime” este și gradinița din satul Ighiel, unde apa a intrat direct prin tavan.…

- Miercuri, 24 mai 2023, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat și reținut un barbat de 32 de ani, din comuna Ighiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Alba Iulia, la data de 23 mai 2023. Barbatul a fost condamnat la executarea…

- Imagini dramatice cu operațiunea de salvare a unei fetițe de trei ani din orașul Cesena, lovit de inundațiile devastatoare care s-au abatut asupra nordului Italiei, au aparut miercuri, 17 mai, pe rețelele sociale. In imaginile publicate de jurnalistul italian Giovanni Cristiano, pe Twitter, sunt surprinși…