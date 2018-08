Imaginile care contrazic Jandarmeria si Politia. Cum a aratat, de fapt, situatia invocata drept motiv pentru interventia in forta

Mai multe inregistrari demonteaza afirmatiile sefului Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, Catalin Paraschiv, care a spus ca interventia in forta a Jandarmeriei la protestele din 10 august, declansata la ora 23.11, a avut loc dupa ce mai multe echipaje ale Politiei au fost atacate in zona unui restaurant fastfood, langa Pasajul Victoria.



Astfel, in inregistrarile facute publice de G4Media se vede cum mai multe dube ale politiei au intrat, cu girofarurile pornite, in milocul multimii care manifesta pasnic pe Bulevardul Titulescu.



In momentul in care au vazut masinile politiei,…