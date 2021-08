Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Angelina Jolie, care pana acum nu avea un cont oficial pe rețelele de socializare, s-a alaturat vineri rețelei de socializare Instagram in scopul de a le vorbi utilizatorilor și admiratorilor ei despre situația din Afganistan și despre femeile și copiii care se afla acum in pericol, dupa ce…

- Statele Unite ale Americii au oferit sprijin militar aliaților și jurnaliștilor aflați inca in Kabul. Joe Biden a facut precizari cu privire la criza afgana.,,Lasați-ma sa fiu clar. Orice american care vrea sa vina acasa, il vom aduce acasa", a transmis oficialul, potrivit CBS News .Președintele SUA…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Ambasadorul american la Kabul, Ross Wilson, a infirmat marti informatiile potrivit carora a parasit tara impreuna cu personalul misiunii diplomatice inainte de preluarea conducerii de catre talibani. Duminica, in timp ce talibanii intrau in Kabul si preluau controlul asupra palatului prezidential,…

- Din 2001, Statele Unite au cheltuit 2,26 trilioane de dolari in Afganistan, calculeaza proiectul Costs of War de la Universitatea Brown - o investiție care a dus la un final haotic și umilitor al celui mai lung razboi condus de America, relateaza Aljazeera.com intr-o analiza. Nu lipsesc criteriile…

- ​​Pușcașii marini americani, desfașurați de urgența la Kabul pentru a asigura securizarea aeroportului din capitala afgana, au tras focuri de arma luni pentru a readuce sub control mulțimea de oameni care invadase pista în speranța ca vor prinde un ultim zbor înainte ca talibanii sa preia…

- Talibanii au revendicat vineri capturarea celui de-al doilea oras al Afganistanului, Kandahar, dupa ce s-au apropiat de Kabul, unde Statele Unite au decis sa redesfasoare temporar 3.000 de soldati, oficial pentru a asigura securitatea evacuarii diplomatilor americani, transmite AFP. "Kandahar…