Imagini tulburătoare cu pacienți suspecți de COVID dezbracați și consultați afară, la 5 grade Pacienții suspecți de COVID-19 sunt dezbracați și consultați in corturi de triaj unde „este la fel de frig ca afara”, in curtea Spitalului Județean din Buzau. Imagini dintr-un astfel de cort de triaj au fost publicate de Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, potrivit hotnews. „Am primit aseara acest video din partea unei doamne din Buzau diagnosticata cu COVID-19. Imaginile sunt din unul dintre corturile mizerabile de triaj din curtea Spitalului Județean din Buzau. Cortul era spart, plin de apa și bolnava a stat 9 ore in condiții infernale, asta s-a intamplat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

