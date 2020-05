Stiri pe aceeasi tema

- Accident fatal in centrul Tiraspolului. Un pieton a fost lovit de catre o mașina chiar pe trecerea de pietoni. Impactul a fost atat de puternic, incat barbatul a fost aruncat la cațiva metri.Potrivit presei locale, victima este un barbat in varsta de 22 de ani.

- O tornada s-a format, vineri, in satul Cucorani, județul Botoșani. Fenomenul apare cel mai adesea in țara noastra in lunile mai-iunie, iar in ultimii ani numarul și intensitatea acestora a crescut. Fenomenul meteorologic a fost vazut la nord-vest de orașul Botoșani, in zona satului Cucorani. Dupa anul…

- Momentul cand doua tramvaie s-au ciocnit, in Capitala, a fost surprins de camera de filmat instalata langa unul dintre vatmani. Șapte persoane au fost ranite in urma accidentului, toate cu rani ușoare.

- Stadionul Ghencea se apropie de finalul construcției, iar tocmai au fost montați primii turnicheți, dupa ce zilele trecute au fost instalate scaunele și prima tabela. De asemenea, in jurul arenei au inceput lucrarile și la gardul de securitate din jurul peluzei nord și a tribunei a doua. „Fie ca sunt…

- Imagini inedite surprinse in Bacau de 1 Mai, un barbat a simțit mirosul de gratar pregatit de vecinii sai și a trimis o drona care i-a gustosul mic. Momentul a fost postat pe pagina sa de Facebook și a fost distribuit de sute de oameni.In pandemie oamenii devin mai creativi. Este cazul unui tanar din…

- Kobe Bryant și soția sa, Vanessa, ar fi aniversat 19 de ani de casatorie pe 18 aprilie. Kobe Bryant și soția sa, Vanessa, 37 de ani ar fi aniversat 19 de ani de casatorie pe 18 aprilie. Baschetbalistul, care a murit la 42 de ani, intr-un accident de elicopter, pe 26 ianuarie, impreuna cu fiica sa,…

- Sepsi Sf. Gheorghe a publicat imagini cu stadiul construcției noului stadion. Noua arena a celor de la Sepsi va avea 8.000 de locuri și va fi inaugurat in noiembrie 2020. Investiția totala, peste 15 milioane de euro, va fi suportata de Guvernul maghiar, iar locația este la periferia orașului Sf. Gheorghe.…