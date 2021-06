Stiri pe aceeasi tema

- Imagini inedite au fost surprinse in Delta Dunarii din Romania. Efemeridele, o specie de insecte denumite popular și Rusalii, deoarece apar in preajma acestei sarbatori, și-au facut apariția și au oferit turiștilor un adevarat spectacol.

- Trenurile Soarelui vor fi din nou in circulatie de la sfarsitul saptamanii. 40 de garnituri vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii. Pentru un bilet dus-intors pasagerul beneficiaza de 10% reducere, iar pentru cumpararea biletelor in avans…

- O drona pilotata de Joey Helms, un YouTuber, a incercat sa fimeze raul de lava de pe muntele islandez Fagradalsfjall, al carui vulcan a erupt in martie. Drona s-a prabușit cand a ajuns deasupra craterului vulcanic, insa imaginile obținute sunt impresionante, potrivit BBC.In imagini surprinse, se vede…

- Zeci de pasari Flamingo au fost observate pe un lac din județul Constanța, in migrația lor spre Delta Dunarii. Adrian Bilba, managerul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, a postat pe Facebook mai multe imagini cu aceste pasari, pe lacul din apropierea localitații Istria, care a secat…

- Clujul e plin de viața în primavara anului 2021. Copacii și lalelele au înflorit, în sfârșit, în tot orașul. Primarul Emil Boc, bucurat de aceasta vreme, a publicat zeci de imagini spectaculoase din mai multe…

- Agenția Spațiala Europeana a publicat imagini spectaculoase cu Bucureștiul vazut din spațiu de cei doi sateliți ai misiunii Copernicus Sentinel-2, alaturi de informații despre capitala Romaniei. La rubrica „ Earth from Space ”, agenția a prezentat cladiri emblematice, bulevarde, dar și parcuri și lacuri…