Imagini spectaculoase! Cum se vede Soarele de aproape - VIDEO Structurile granulare au dimensiuni asemanatoare cu cele ale statului american Texas. Acestea transporta mase de gaz fierbinte sau plasma. Centrele luminoase marcheaza locul unde nivelul materialului solar crește, iar benzile intunecate din jur reprezinta locul unde plasma se racește și "se scufunda". DKIST este o instalație noua, amplasata deasupra vulcanului Haleakala, pe insula Maui din Hawaii. Oglinda sa principala, de patru metri, este cea mai mare din lume, ceea ce permite observarea detaliata a suprafeței Soarelui. Telescopul va fi folosit pentru a studia fenomenele de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

