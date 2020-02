Imagini şocante, vântul a luat pe sus un Boeing 737 cu 100 de pasageri VIDEO Un avion Boeing 737-500 al companiei ruse UTair a aterizat duminica pe burta pe un aeroport din nordul Rusiei, dupa ce trenul de aterizare a cedat in urma unui contact violent cu solul, niciunul din cei 94 de pasageri si sase membri ai echipajului nefiind raniti, relateaza agentiile AFP si Reuters. Potrivit companiei aeriene, aterizarea dura ar fi fost provocata de fenomenul de ''wind shear'', o schimbare brusca a directie si vitezei vantului. Incidentul s-a produs pe aeroportul Usinsk, situat la circa 1.500 de kilometri nord de Moscova. Pasagerii au fost evacuati pe toboganele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

