Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 41 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in competiție s-au intrecut in a prezenta preparate gustoase și farfurii senzaționale, demne de ultimul battle, inainte de semifinala.

- Pe langa aptitudinile greu de egalat din bucatarie, chef Florin Dumitrescu se pricepe și la cantat. Juratul de la Chef la cuțite a emoționat concurenții cu piesa lui, iar Claudia Radu a izbucnit in plans.

- Maria Sandru a atras simpatia a sute de fani odata cu participarea ei la „Chefi la Cuțite”, insa puțini știu cum arata tanara in varsta de 27 de ani in spatele luminii reflectoarelor. Noi va prezentam familia ei frumoasa și va dezvaluim și cu cine se iubește concurenta!

- Luni seara, Chefi la cutite a caștigat din nou lupta pe toate categoriile de public. Show-ul difuzat de Antena 1 s-a impus ca lider de audiența la nivelul tuturor segmentelor de public. Conform Kantar Media, Chefi...

- In primul battle al emisiunii culinare Chefi la cuțite, au intrat la duel echipa lui Chef Florin Dumitrescu și echipa lui Chef Catalin Scarlatescu. Tema dulelului a fost tocanița, iar prima rețeta degustata a fost o delicioasa rețeta de tocanița de pui cu ceapa și mamaliguța cu lapte.

- Una dintre cele mai surprinzatoare povești de viața din ediția 17 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” este cea a tinerei Claudia Radu! Tanara a impresionat cu povestea sa de viața, dar și cu rețeta aleasa!